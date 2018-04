Ein frivoler, humorvoller Abend mit „Cocoflanell“

Anzeige

Ilona Christina Schulz ist in Heidelberg aufgewachsen, sie leitete Jugendchöre und studierte an der Mannheimer Musikhochschule Gesang und an der staatlichen Musikhochschule in Stuttgart Schauspiel. Engagements führten sie nach Detmold, Konstanz, Kaiserslautern, Berlin, Luxemburg und Prag. Zu sehen war sie im „Tatort“-Krimi „Alles was zählt“ und in „Ein Fall für zwei“.

Der Inner Wheel Club gehört mit seinen über 150 000 Mitgliedern zu den größten Frauenclubs weltweit. Die ehrenamtlich tätigen Damen setzen sich für Schwächere, alte und kranke Menschen, für Kinder und Jugendliche ein. So unterstützt der Club Schriesheim-Weinheim die Albert Schweitzer Grundschule in Weinheim und fördert Schüler aus der Musikschule Schriesheim. Er unterstützt die ökumenische Hospizhilfe und versüßt den Senioren im Alten-und Pflegeheim Stammberg so manchen Nachmittag. Mit seiner Weihnachtspaketaktion macht der Club Menschen am Rande der Gesellschaft eine Weihnachtsfreude.

Die Einnahmen des Benefizkonzerts fließen je zur Hälfte an ein Förderprojekt für Kinder und an die Schriesheimer Musikschule. Das Konzert findet am 13. April um 20 Uhr in Majers Weinscheuer statt. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 22 Euro. Karten können in Utes Bücherstube in Schriesheim, in Heddesheim im Schuhhaus Schulz, in Weinheim bei Optik Riede, in Ladenburg bei „Seitenweise“ erworben werden. Es gibt jedoch nur noch wenige Restkarten. greg

