„Ein Hoch auf Hier“: Alles im Fluss

Die Natur vor der Haustür, die Stadt nur kurz entfernt – Gustav Bernoth aus Ilvesheim fotografiert gerne die schönen Seiten unserer Region, wie hier den Neckar nahe seiner Heimatgemeinde. Auf den letzten seiner 362 Kilometer schlängelt sich der Fluss hier entlang dicht bewachsener Böschungen, bevor er in den Rhein mündet. Gustav Bernoth hat das Bild für unsere Fotoserie „Ein Hoch auf Hier“ eingereicht. Haben auch Sie ein Foto, das die – manchmal auch etwas kantige – Schönheit unserer Städte oder unserer Region zeigt, dann schicken Sie es gerne an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Bild: Bernoth