Ein kurzer, ganz besonderer Moment

„Wir haben eine Spitzengruppe mit drei Minuten Vorsprung. Seid ihr bereit für die Deutschland Tour?“ „Jaaaa!“ schreien rund 100 Zuschauer auf einer Wiese oberhalb der Keltensteinhalle in Rippenweier. Fast alle sind mit dem eigenen Rad die Strecke von Großsachsen durch Rittenweier bis hier hoch gestrampelt. Über ihren Köpfen kreist der Helikopter, der fürs Fernsehen Luftbilder von der Strecke einfängt. Immer mehr Polizeimotorräder und erste Materialwagen brausen durch die langgezogene Kurve. Das Rennfieber am Streckenrand steigt.

Unter den Wartenden sind Marko Hoffmann und Marc Leroux. Sie tragen das Trikot vom Team Pfälzer Land, legen pro Jahr als Radamateure bei Training und Wettbewerben rund 15 000 Kilometer zurück. Am Samstag standen sie schon bei der dritten Etappe der Deutschland Tour am Streckenrand. Am gestrigen Sonntag sind sie von Bad Dürkheim gekommen und sogar schon bis zur Ursenbacher Höhe gefahren, wo auf der Abschlussetappe eine der Bergwertungen entschieden wird.

Auch eine Radsportgruppe aus Heddesheim steht im Zuschauerpulk auf der sonnigen Wiese. „Wir sind 25 Leute. Einige von uns sind auch als Streckenposten eingeteilt“, sagen Claudia und Stefan Stief. Dreimal pro Woche legen diese Radbegeisterten mindestens 100 Kilometer zurück. Ihre Räder liegen im Gras, ihre verschwitzten Trikots trocknen am Körper. Bequemer haben es Andreas Nigbur und seine Tochter Maria. Ihr grüner VW-Campingbus ist auf einem Wiesenstreifen geparkt. Flugs sind Klappstühle und -tisch aus dem Auto, stehen Getränke und Brötchen parat. Maria erinnert sich noch gut an eine frühere Radtour, die sie in Hemsbach am Straßenrand erlebte, und ihr Vater hat sich für den großen Moment, der gleich kommen wird, vorbereitet. Auf seinem Zettel stehen die Namen von Spitzenfahrern wie Pascal Ackermann, Romain Bardet oder Tour de France-Sieger Geraint Thomas mit Startnummern.

Vier Minuten nach der Durchsage steigt der Puls bei den Zuschauern. Unten an der Keltensteinhalle tauchen tatsächlich die drei Ausreißer auf. Der Franzose Rémi Cavagna, der Weißrusse Wassil Kiryjenka und der Italiener Niccolo Bonifazio rauschen den Berg hoch, als gäbe es keine Steigung, und entfachen einen ersten Jubelsturm.

Wie an einer Schnur

Drei Minuten später kennt der Beifall keine Grenzen, als das Hauptfeld wie an der Schnur gezogen auf dem Weg nach Ursenbach vorbeirast. Es ist ein kurzer, aber ganz besonderer Augenblick, der einen Eindruck von Kraft, Kondition und Eleganz vermittelt, der die Radrenn-Profis auszeichnet. Jeder unter den Zuschauern, der sich zuvor auf seine Weise die Strecke hochgearbeitet hat, kann ermessen, welche sportliche Leistung da gezeigt wird.

Was folgt sind eine Fülle von Materialwagen der verschiedenen Rennteams. Einige hupen den Zuschauern zu und winken. Als der Wagen mit der grünen Flagge kommt, ist das Spektakel vorbei, und jeder, der am Rand gejubelt hat kann sagen: „Ich war dabei!“

