Ein Toter und 115 Neufälle

Rhein-Neckar.Im Rhein-Neckar-Kreis ist am Montag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekanntgeworden. Laut Landratsamt handelte es sich um einen Mann im Alter zwischen 80 und 90 Jahren. Zudem meldete die Behörde 115 neue Infektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 172,7. Der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche angibt, ist in den vergangenen fünf Tagen um 30 gestiegen. Überschreitet er drei Tage in Folge die Marke von 200, sind die betroffenen Landkreise verpflichtet, gegenzusteuern. Laut einem Erlass des Sozialministeriums Baden-Württemberg wäre dann eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr zu verhängen.

Den jüngsten Zahlen zufolge sind im Rhein-Neckar-Kreis noch 1282 Menschen wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne. In Edingen-Neckarhausen gibt es noch 30 dieser sogenannten aktiven Fälle, in Heddesheim 35 und in Hirschberg 23. Noch 24 Infizierte meldet die Behörde aus Ilvesheim, 26 aus Ladenburg, 19 aus Schriesheim und 87 aus Weinheim.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020