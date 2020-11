Ein Toter und 122 weitere Corona-Fälle

Im Rhein-Neckar-Kreis hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch in seiner täglichen Mitteilung zur Corona-Lage mit. Demnach handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann im Alter zwischen 80 und 90 Jahren. Zudem meldete die Behörde 112 neu bestätigte Corona-Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden. Das ist gegenüber den beiden Tagen zuvor zwar wieder ein Anstieg vom zwei- in den dreistelligen Bereich. Im Wochenvergleich ergibt sich dennoch ein kleiner Lichtblick: Aktuell summiert sich die Zahl der positiven Tests von Montag bis Mittwoch auf 281, in der Vorwoche waren es im selben Zeitraum 33 mehr.

Wegen einer bestätigten Corona-Infektion in Quarantäne sind Stand Mittwoch kreisweit noch 1202 Menschen, darunter 26 in Edingen-Neckarhausen, 55 in Heddesheim und 34 in Hirschberg. Aus Ilvesheim meldet der Kreis noch 24 aktuell Infizierte und aus Ladenburg 33. In Schriesheim gibt es noch 25 sogenannte aktive Fälle, in Weinheim 122.

Wegen des nach wie vor hohen Infektionsgeschehens erweitert das Gesundheitsamt des Kreises ab kommende Woche wieder die Sprechzeiten der Corona-Hotline. Die Experten sind dann unter der Telefonnummer 06221/522-1881 werktags von 7.30 bis 18 Uhr und am Wochenende von 9 bis 16 Uhr für Fragen erreichbar.

