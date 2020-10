Ein weiterer Corona-Toter im Kreis

Die Corona-Pandemie hat im Rhein-Neckar-Kreis ein weiteres Todesopfer gefordert: Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, handelte es sich dabei um eine männliche Person im Alter von „Anfang 90“.

Aus welchem Ort innerhalb des Kreises die Person stammt, wurde nicht mitgeteilt. Auf Grund des Persönlichkeitsschutzes des Verstorbenen und der trauernden Angehörigen verzichte man auf die Angabe des Wohnortes, begründete Kreis-Pressesprecherin Silke Hartmann.

Mit dem neuerlichen Todesfall erhöht sich die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen auf 48. Damit ist sie seit Sonntag um fast zehn Prozent angestiegen. Die Zahl der Genesenen ist zwar ebenfalls gestiegen, aber bei weitem nicht im Umfang wie die der Infizierten.

Die Gesamtzahl der Fälle erhöhte sich gegenüber dem Vortag um 113 auf 2678, die 7-Tage-Inzidenz auf 101,3. Die Zahl der Personen, die positiv getestet sind und sich daher in Quarantäne befinden, beträgt 535.

Meiste Infizierte in Heddesheim

Heddesheim liegt bei der Zahl der in Quarantäne befindlichen Personen mit 18 nach wie vor an der Spitze. In Schriesheim liegt ihre Zahl bei 15, in Ladenburg bei 14 und Edingen-Neckarhausen bei neun Personen. Relativ gering erscheint sie in Ilvesheim mit sechs und in Hirschberg mit vier Fällen. Allerdings ist bei letzteren die weit geringere Bevölkerungszahl zu berücksichtigen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020