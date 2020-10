Ein weiterer Corona-Toter im Landkreis

Seit Freitag gibt es im Rhein-Neckar-Kreis einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann im Alter zwischen 70 und 80 Jahren. Detaillierte Angaben nennt die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis steigt derweil weiter an. Stand Freitagmittag gab es 2785 gemeldete Fälle, 107 mehr als noch am Donnerstag. 2108 Menschen sind mittlerweile genesen, 49 bisher mit oder an dem Virus gestorben. Daraus ergibt sich, dass aktuell 628 Personen im Rhein-Neckar-Kreis infiziert sind. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz klettert weiter. Sie gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu angesteckt haben.

Auch in den Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße steigen die Fallzahlen weiter an. Das zeigt ein Blick auf die aktuelle Situation in den einzelnen Kommunen (vorne ist die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen vermerkt, in Klammern steht, wie viele Personen aktuell infiziert sind).

Edingen-Neckarhausen: 81 (11)

Heddesheim: 79 (20)

Hirschberg: 41 (8)

Ilvesheim: 47 (6)

Ladenburg: 74 (15)

Schriesheim: 58 (16)

Weinheim: 295 (54)

