Ein weiterer Todesfall

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Das meldete das Landratsamt am Wochenende. Die Zahl der Toten mit dem Virus liegt im Kreis jetzt bei 29. An neuen Infektionen verzeichnete die Behörde über das Wochenende zehn – sieben am Samstag und drei am Sonntag. Insgesamt wurden kreisweit bislang 871 Menschen positiv auf das Virus getestet. 721 von ihnen gelten inzwischen als genesen. Aktuell infiziert sind somit laut der offiziellen Zahlen noch 121 Einwohner.

Neue Corona-Fälle meldete das Landratsamt unter anderem aus Heddesheim und Schriesheim. In Heddesheim kamen über das Wochenende zwei Infektionen hinzu, in Schriesheim eine. Nach einem positiven Test noch in Quarantäne befinden sich somit aktuell sieben Heddesheimer und drei Schriesheimer. In Edingen-Neckarhausen sind dies noch fünf Personen, eine weniger als am Freitag. Die Zahl der „noch aktiven“ Infektionen in Hirschberg liegt unverändert bei drei, in Ladenburg bei einer. Von den zehn positiv getesteten Ilvesheimern befindet sich bereits seit einigen Tagen niemand mehr in Quarantäne. agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020