Ein weiterer Todesfall

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es seit Mittwoch einen weiteren bestätigten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das teilte das Landratsamt in seiner täglichen Aktualisierungen der Fallzahlen mit. Genauere Angaben zu der verstorbenen Person wie Alter und Geschlecht macht die Behörde seit einigen Wochen nicht mehr. Insgesamt sind damit nach offiziellen Angaben 34 mit dem Virus infizierte Menschen gestorben.

Die Zahl der bestätigten Fälle stieg zwischen Dienstag und Mittwoch auf 925, das sind vier mehr als am Vortag. 820 Menschen gelten wieder als genesen. Demnach sind noch 71 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis infiziert und in Quarantäne. Diese sogenannten aktiven Fälle teilen sich auf die Kommunen im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe wie folgt auf: In Edingen-Neckarhausen ist es einer, in Heddesheim sind es vier. In Hirschberg sind noch zwei aktive Fälle bekannt, in Ilvesheim einer. Aus der Stadt Ladenburg werden vom Landratsamt derzeit sieben Personen gemeldet, die wegen der Infektion noch in Quarantäne sind. In Schriesheim sind bereits alle genesen und deshalb aus der Isolation entlassen worden. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.05.2020