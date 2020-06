Im Rhein-Neckar-Kreis ist über das Wochenende ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das geht aus den neuesten Zahlen des Landratsamtes hervor. 40 Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt derweil nur langsam an. Am Montagmittag gab es insgesamt 970. Das sind sechs mehr als eine Woche zuvor. Seit kurzem veröffentlicht die Behörde die Zahlen nicht mehr täglich, sondern nur von montags bis freitags.

Zahlen kaum verändert

Mittlerweile gelten 912 Menschen als genesen. 18 sind nach Angaben des Landratsamtes aktuell noch infiziert. Sie werden auch als aktive Fälle bezeichnet. Zwei Mal wöchentlich, ab jetzt immer montags und donnerstags, veröffentlicht das Landratsamt genaue Zahlen aus den einzelnen Städten und Gemeinden.

In den Kommunen im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe sah es am Montag (im Vergleich zu Mittwoch, 3. Juni) wie folgt aus: Aktive Fälle gab es in Edingen-Neckarhausen noch zwei (unverändert), in Heddesheim, Hirschberg und Ilvesheim keinen (unverändert), Ladenburg zwei (einer weniger) und in Schriesheim keinen mehr (unverändert). tge

