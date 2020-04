Ein weiteres Todesopfer

Im Rhein-Neckar-Kreis ist am Wochenende ein weiterer Patient verstorben, der mit dem Coronavirus infiziert war. Das geht aus der täglichen Statistik des Landratsamtes hervor. Die Zahl der Fälle steigt demnach deutlich langsamer als noch vor einigen Tagen. Am Samstag gab es einen Anstieg um 0,7 Prozent, am Sonntag um 0,9 Prozent (jeweils im Vergleich zum Vortag).

Insgesamt gibt es jetzt (Stand Sonntag, 11.30 Uhr) 853 Menschen im Kreis, die positiv auf das Virus getestet worden sind. Die Zahl der bereits Genesenen erhöht sich auf 639, noch erkrankt sind 191 Einwohner des Kreises. In häuslicher Quarantäne befinden sich 503 Menschen. Dazu zählen neben Infizierten auch solche Personen, die für mindestens 15 Minuten direkten Kontakt zu einem Infizierten hatten. Nach dem Tod eines weiteren Menschen sind inzwischen 23 mit dem Virus verstorben, das ist ein Anteil von 2,7 Prozent und damit etwas weniger als im Bundesdurchschnitt (3,2 Prozent).

In den Städten und Gemeinden der Region blieben die Fallzahlen weitgehend unverändert. So liegt sie in Edingen-Neckarhausen bei 26, in Hirschberg bei 22, in Ilvesheim bei 10, in Ladenburg bei 12 und in Schriesheim bei 19. Gestiegen ist sie lediglich in Heddesheim, und zwar seit Freitag um drei auf jetzt 23. hje

