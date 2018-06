Einblick in Geschichte

Anzeige

Seit 150 Jahren beherbergt das Schloss Ilvesheim das staatliche sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat und Förderschwerpunkt Sehen, kurz auch Schloss-Schule. Diese wurde 42 Jahre zuvor in Donaueschingen als Blindenerziehungsanstalt gegründet und zog 1868 nach Ilvesheim um. Damals mit noch 38 Schülern, fördert die Lernstätte heute 170 junge Leute mit Sehbehinderung vom Kindergarten bis zur weiterführenden Schule. Im Zeichen des Jubiläums steht das Sommerfest am Samstag, 7. Juli. Die feierliche Eröffnung ist um 11 Uhr im Rondell am Schloss. Lehrer und Schüler haben ein buntes Programm vorbereitet. Ab 13 Uhr sind alle Stationen geöffnet und geben einen Einblick in die Schule und deren Entwicklung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ende des Festes ist gegen 16.30 Uhr.

Die Blindenselbsthilfe oder Matchbox der Kulturregion Rhein-Neckar stehen unterdessen als Kooperationspartner für nähere Informationen zur Verfügung. sza