Einbrecher entwenden Kleintresor aus Jugendhilfeeinrichtung

Frankenthal.Unbekannte sind nach Angabe der Polizei zwischen Sonntag, 0.30 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, in eine Jugendhilfeeinrichtung im Frankenthaler Foltzring eingebrochen. Hierzu schoben sie den Rollladen einer Terrassentür hoch und brachen sie auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Kleintresor mit einer niedrigen vierstelligen Bargeldsumme entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/ 3130 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen genommen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.02.2021