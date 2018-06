Einbruch in Büroräume

Anzeige

In die Büroräume eines Reitvereins in der Sulzer Straße ist ein bislang Unbekannter in der Zeit vom vergangenen Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte verschaffte sich der Täter Zutritt ins Innere, indem er eine der Eingangstüren aufhebelte. Anschließend durchsuchte es dort unter anderem einen Rollcontainer nach möglichem Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen ließ der Einbrecher lediglich eine Schachtel Zigaretten mitgehen. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. pol/red