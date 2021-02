Einbruch in katholisches Pfarramt

Edenkoben.Unbekannte sind am Donnerstagabend zwischen 18.20 und 19.15 Uhr in der Edenkobener Luitpoldstraße ins Pfarrheim eingebrochen und haben in mehreren Räumen die Schränke durchwühlt, teilt die Polizei mit.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden Münzen und ein Tablet entwendet. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06323/ 9550 entgegen. Bereits am 31. Januar war es zu einem Einbruch in das Pfarramt in der Weinstraße gekommen, wo Bargeld und ein Laptop entwendet wurden.

