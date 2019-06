Einbruch in Pkw und Haus

Ein bislang unbekannter Täter hat in Ilvesheim zunächst einen Pkw in der Garagenzufahrt eines Anwesens in der Ilvesheimer Lessingstraße aufgebrochen und hat sich anschließend Zutritt zum Zweifamilienhaus verschafft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entwendete der Täter aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit einem geringen Betrag. Im Haus durchsuchte er die Wohnung im Obergeschoss und ließ aus den Räumlichkeiten ein Sparschwein sowie zwei Geldbeutel mitgehen. Das vermeintliche Diebesgut konnte jedoch am Morgen im Treppenhaus des Anwesens aufgefunden werden, weshalb es möglich ist, dass der Einbrecher bei der Tat gestört wurde. Als Tatzeit kommt der vergangene Mittwoch zwischen 1.30 Uhr bis 7.15 Uhr in Frage.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50 zu melden. red/pol

