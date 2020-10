Heidelberg.Nach einem Wohnungseinbruch in Heidelberg sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, sind in der Zeit von Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, Unbekannte in eine Wohnung in der Voßstraße eingebrochen. Darin versuchten die Täter einen Tresor zu öffnen, scheiterten aber daran und flüchteten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise unter 0621 174 4444.

