Eine Schwerverletzte bei Autounfall

Wiesloch/Rhein-Neckar.Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Wiesloch ist am Montagmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 69-jährige Frau um kurz vor 12 an der Einmündung L 612/K 4173, als ein 46-jähriger Fahrer von Dielheim kommend links in Richtung Baiertal abbog und das andere Auto übersah. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Wagen des Mannes drehte sich um 180 Grad und prallte gegen das Auto eines 75-jährigen Mannes. Die 69-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro, alle Autos wurden abgeschleppt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020