„Eine Seite aufzurufen, kann schon quälend sein“

Bis 2018 sollten alle Haushalte in Deutschland einen Breitbandanschluss haben, also mindestens 50 Megabit pro Sekunde aus dem Internet ziehen können. Das war das Ziel der Bundesregierung. Doch in der Praxis wird das nicht erreicht. Der Ausbau des Glasfasernetzes in der Region liegt ebenfalls hinter dem Zeitplan. Wenn der Zweckverband Fibernet Rhein-Neckar bis Ende des Jahres seinen Backbone und damit die Übergabepunkte in allen Städten und Gemeinden des Kreises hergestellt hat, ist das schnelle Glasfaser damit noch lange nicht in den Haushalten angekommen.

Wie dringend eine Lösung ist, zeigen die ersten Antworten auf unsere Leseraktion. Zwar gibt es durchaus Haushalte, die heute schon auf jene 50 Megabit kommen, doch andere klagen über schlechte Werte und mangelnden Service ihrer Anbieter. Während eine Ilvesheimerin mitteilt, dass sie an ihrem Anschluss den Wert nahezu erreicht, kommt eine andere Bewohnerin dagegen nur auf knapp die Hälfte dieser Geschwindigkeit.

Miserable Werte erreichen uns aus Hirschberg. Im dortigen Ortsteil Leutershausen meldet uns ein Leser gerade einmal 5 Megabit und damit noch weniger als die in seinem Tarif versprochenen 6 Megabit. Wenn es um den Upload geht, also um das Versenden von Daten, dann geht das nur im Schneckentempo von unter 0,4 Megabit pro Sekunde. Aus der Schaafeckstraße in Heddesheim teilt uns ein Leser einen Wert von 42 Megabit mit. Der Upload geht dort immerhin mit knapp 9 Megabit pro Sekunde vonstatten.

Verheerend sieht es in Edingen-Neckarhausen an manchen Adressen aus. In der Neckarhauser Straße hat ein Leser 0,9 Megabit im Download und 0,09 im Upload gemessen. „Dieser Wert ist für uns absolut unakzeptabel“, schreibt er und ergänzt: „Es dauert oft längere Zeit bis eine Seite aufgebaut ist.“ Auch über einen Anbieterwechsel hat er deshalb schon nachgedacht. „Wir befürchten aber, dass andere auch nicht besser sind.“ Sein Fazit: „Das nervt gewaltig!“

Auch im Schriesheimer Stadtteil Altenbach liegt das Internet offenbar im Argen. In der Zehntbergstraße hat ein Leser einen DSL-Anschluss mit 16 Megabit pro Sekunde. Theoretisch jedenfalls. „Praktisch haben wir eher eine 3-MBit-Leitung“, schreibt er. Und das nur bestenfalls. 0,35 Megabit quälen sich dann durch das Kabel, im Schnitt sogar nur 0,15 bis 0,20. „Downloads aus dem Netz werden so quasi unmöglich. „Eine Seite aufzurufen, kann da schon quälend sein“, klagt der Altenbacher und bemängelt zudem in den Wintermonaten häufige DSL-Ausfälle. Er denkt deshalb über einen Wechsel zur Telekom nach, die mit der Hybrid-Technik aber auch „nur eine Krücke“ anbietet, wie er findet.

Aktion geht weiter

Wir setzen unsere Aktion fort. Testen Sie Ihren Anschluss online unter www.breitbandmessung.de bei der Bundesnetzagentur und notieren Sie Ihre Bandbreite. Senden Sie uns die Ergebnisse per E-Mail und nennen Sie uns bitte auch Ihren jeweiligen Anbieter. Wir sind weiter gespannt auf Ihre Ergebnisse.

Info: E-Mails an: leseraktion@mamo.de

