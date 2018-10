Eine Teilnehmerin reist sogar eigens aus Wien an

Eine Weinwanderung durch Ilvesheim? Diese Idee, anfangs nicht ohne Skepsis betrachtet, aber dennoch von vier Vereinen gewagt, erlebt am Wochenende ihre erfolgreiche Premiere. Denn bei spätsommerlichen Temperaturen machen sich mehrere hundert Teilnehmer auf den sechs Kilometer langen und landschaftlich attraktiven Rundgang. An vier Ausschankstationen können Weine verkostet werden.

Die Initiative für eine Weinwanderung auch in Ilvesheim entsteht auf einer Veranstaltung der örtlichen Freien Wähler. Deren Aktive Annika Lerch äußert dort ihre Idee: „Ich nehme selbst gerne an Weinwanderungen teil“, berichtet sie. Organisation und Durchführung der Veranstaltung nehmen denn auch die Freien Wähler in die Hand.

„Die angesprochenen Vereine zeigten sich von der Idee schnell überzeugt“, berichtet der Vorsitzende der Freien Wähler, Andreas Trier, wissen. „Historisch kundige Mitbürger wissen immerhin zu berichten, dass auch in Ilvesheim früher Wein angebaut wurde.“

Am Ende sind neben den Freien Wählern Ilvesheim auch der Verein für Hundesport (VfH) von 1951, der Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz von 1963 sowie die Gartenfreunde mit dabei.

Viele organisatorische Vorarbeiten

Am Abend vor der Veranstaltung gehen Andreas Trier und der Vorsitzende des Vereins für Vogelfreunde und Vogelschutz, Helmut Stroh, den Rundweg nochmals ab. Sie kontrollierten die Markierungen und bringen, wo diese fehlen, neue an.

Am Veranstaltungstag selbst finden sich bereits gegen 11 Uhr die ersten Teilnehmer an den „Weinstationen“ ein, teilweise professionell ausgerüstet mit „Schoppenhaltern“. Die Gläser können gegen ein Pfand zu den weiteren Ausschankstationen mitgenommen werden.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Für die Auswahl der Weine zeichnen die Freien Wähler mit Winzer Dennis Rauhöft verantwortlich. Ob charaktervolle Rieslinge, vollmundige und gehaltvolle Weiß- und Grauburgunder oder rheingautypische Spätburgunder – für nahezu jeden Geschmack ist etwas dabei.

Dabei bleibt es den Teilnehmern selbst überlassen, an welcher der vier Ausschankstellen sie ihre Wanderung beginnen. Es gab keinen festen Start- oder Zielpunkt.

Weingott Bacchus hätte seine wahre Freude an der Veranstaltung, am Wein, der guten Laune und der Geselligkeit der Teilnehmer. „Die Idee ist super“, bekennt eine Besucherin: „Das ist viel besser als in die Pfalz zu fahren, denn man braucht kein Auto und auch keine Bahn“.

Nicht nur Ilvesheimer nehmen an der Weinwanderung teil, auch zahlreiche Bürger aus den Nachbargemeinden. „Ich bin zu diesem Ereignis eigens aus Wien angereist“, berichtet Besucherin Renate Tandler. „Ich finde die Idee einfach Klasse und freue mich schon auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.“

Der eine oder andere Rundgangsteilnehmer hätte sich gerne noch tiefergehende Informationen zu den Weinen gewünscht, wie sie etwa in Schriesheim üblich sind. Vermisst wurde auch ein Sektausschank. Alle vier teilnehmenden Vereine zeigen sich von der glänzenden Resonanz positiv überrascht. Und so sagt einer der Verantwortlichen: „Die Chancen auf eine weitere Weinwanderung im nächsten Jahr stehen gut.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018