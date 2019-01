Eine vierte Krippe für die Gemeinde

Vor elf Jahren wurde die erste Krippe in Hirschberg eingeweiht. „Seither hat sich die Welt verändert“, staunt Manuel Just. Jedenfalls, soweit es die Kleinkindbetreuung angeht. Einen weiteren Beitrag zu dieser Weltveränderung gab der Bürgermeister jetzt bekannt: Ab 1. Oktober hat die Gemeinde ihre vierte Krippe. Sie bietet 20 Betreuungsplätze in zwei Gruppen und ist gedacht für Babys und Kleinkinder von zwei Monaten bis zum Kindergartenalter. Betreiber ist das Schriesheimer Unternehmen Tausendfüßler GmbH – die Kooperation kam durch einstimmiges Votum des Gemeinderats in der nicht-öffentlichen Dezembersitzung zustande.

Einen Monat lang war die Trägerschaft zuvor ausgeschrieben, Bewerber meldeten sich, sagten wieder ab, doch am Ende war das Gremium überzeugt vom pädagogischen Ansatz der Tausendfüßler-Betreiberin Christina Stockhausen, die sagt: „Wir wollen, dass die Kinder schon früh so viel wie möglich selbst machen.“ Wenn das Anziehen oder Brot-Streichen länger dauern sollte, dann sei das eben so, denn die Kleinen sollten von Anfang an zur Selbstständigkeit angeregt werden.

1. Oktober Eröffnung

Die Einrichtung zieht in das ehemalige Großsachsener Postgebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 8. Die Erdgeschossräume, die nach dem Ende der Postfiliale erst als Lager und dann als Laden genutzt wurden, haben allerdings noch einige Umbauarbeiten nötig. Bis es so weit ist, können einige Monate ins Land gehen, angepeilt wird der 1. Oktober als Eröffnungstag.

„Ich bin froh“, sagt der Bürgermeister, „dass wir den Tausendfüßler zeitnah in die Planung einbinden können.“ Die Kosten können derzeit nur geschätzt werden, doch Tina Raupp vom Familienbüro rechnet mit einem Gesamtbetrag von 420 000 Euro. Zu einem Drittel trägt diese der Eigentümer des Hauses, zu zwei Dritteln die Gemeinde, die die Räume anmietet. Die Umbauarbeiten würden vom Regierungspräsidium Karlsruhe bezuschusst, erklärt sie: „Mit 7000 Euro pro Platz.“ Macht 140 000 Euro für die 20 Plätze. Daran ist eine 25-jährige Zweckbindungsfrist geknüpft, mit der im Rathaus allerdings niemand ein Problem hat. „Wir wollen ja gerade ein nachhaltiges Angebot in der Betreuung“, sagt Just.

Was die Höhe der Beiträge angeht, so folgt die Verwaltung der Empfehlung des Gemeindetages und senkt ihre Förderung im Bereich der Tagesmütter – die Einsparung von 50 000 oder 60 000 Euro soll wiederum zur Senkung der Krippen-Gebühren beitragen. Womit indes noch nicht feststeht, wie viel die Eltern der künftigen Tausendfüßler-Kinder zahlen müssen. Das hänge von den Öffnungszeiten ab, erklärt Stockhausen. Über die dürfen die Eltern selbst entscheiden. Sie können sich unter mail@kinderkrippetausendfuessler.de bis zum 15. Februar melden und ihre Betreuungswünsche angeben. Zum Schluss gibt Raupp dann noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft: Ein Grundriss zeigt, wie die 240 Quadratmeter Fläche einmal genutzt werden. Es gibt zwei Gruppenräume, in denen auch gegessen wird, Elternbereich, Büro, Sanitäranlagen und Schlafzimmer. Über einen Seiteneingang geht es nach draußen, wo die Einrichtung 200 Quadratmeter des Gartengrundstücks nutzen darf. Mit der zentralen Lage sind alle Beteiligten zufrieden und auch damit, dass es fünf Parkplätze vor dem Haus gibt. Just freut sich über die Krippe: „Es ist eine hervorragende neue Nutzung für das Gebäude.“ stk

