Einer sogar für „Ironman“ qualifiziert

„Nach rückläufigen Jahren ist die Tendenz wieder steigend. Unser Sportabzeichen-Team ist stolz darauf, dass in diesem Jahr 117 Sportlerinnen und Sportler ihre Prüfungen mit Erfolg absolviert haben“, verkündete der Sportabzeichen-Obmann des Turnvereins Edingen (TVE), Klaus Stephan, bei der Verleihung der begehrten „Fitness-Orden“ für Jedermann.

Mit 67 Absolventen waren die Kinder und Jugendlichen diesmal überproportional gut vertreten, außerdem hatten 50 Erwachsene und ein Familien-Team die vorgegebenen Normen erfüllt. Im Rahmen einer kleinen Ehrungsfeier wurden die Auszeichnungen von Stephan und TVE-Sportpädagogin Eva Koch im Spiegelsaal der Jahnhalle verliehen.

Kooperation mit Pestalozzi-Schule

„Dieses Jahr ist es uns dank der Unterstützung von Rektorin Renate Wacker und Sportlehrerin Annette Koppert gelungen, Schüler der Pestalozzi-Schule verstärkt für das Sportabzeichen zu begeistern“, freute sich Stephan. 42 Mädchen und Jungen absolvierten auf diesem Wege ihr erstes Jugendabzeichen. Koch habe die Jugendlichen ihrer Leistungsgruppe dazu motiviert, an dem Fitness-Test teilzunehmen. „Es wäre schön, wenn noch weitere Abteilungen des TVE diesem Vorbild nacheifern würden“, wünschte sich Stephan.

Langsam, aber sicher kämen nämlich die „Dienstags-Jedermänner“, die in Sachen Sportabzeichen ebenfalls eine „sichere Bank“ seien, in die Jahre. Zu dieser Gruppe gehört auch Karl-Heinz Ding, mittlerweile bekannt als „Mister Sportabzeichen“, der die Normen bereits zum 66. Mal erfüllt hat.

„Bis zum 70. Abzeichen macht der Karl-Heinz weiter, das ist Ehrensache“, scherzte Stephan. „Ach Gott, dafür muss ich aber wirklich alt werden“, entgegnete der 84-Jährige schmunzelnd. Ältester Teilnehmer war diesmal der 87-jährige Christian Teichmann. Einmal konnte das Familiensportabzeichen verliehen werden, es ging an die Familie Franz. Vater Joachim und seine beiden Töchter Noemi Emilia und Mia Lelia waren als Trio sportlich unterwegs. „Meine Töchter haben mit dem Sportabzeichen angefangen und ich habe dann ebenfalls mitgemacht. Das ist eine gute Sache und macht Spaß“, bemerkte Franz.

Mit Jürgen Knapp zählte auch ein Ausnahmesportler zu den Geehrten. Der 72-Jährige qualifizierte sich in Hamburg in seiner Altersklasse für den „Ironman“ auf Hawaii, wurde dann aber durch eine Bronchitis an der Teilnahme gehindert. Ding überreichte ihm als prophylaktische Maßnahme ein Döschen mit original „Edinger Huschtegutsel“.

Bevor man den Abend dann bei Laugengebäck, Getränken und Gesprächen ausklingen ließ, begrüßte Janina Tödling seitens der Vorstandschaft die zahlreichen Gäste im Spiegelsaal. Sie dankte den Sportabzeichen-Prüfern um Klaus Stephan für ihren ehrenamtlichen Einsatz und den Absolventen für das sportliche Engagement: „Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr so zahlreich wiedersehen werden.“ fer

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018