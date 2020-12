Einrichtung macht zu

Der Günther’sche Kindergarten muss wegen Corona schließen. Peter Jaschke (pj)

Ab Montag ist der Günther’sche Kindergarten in Ladenburg Corona-bedingt geschlossen. Wie eine Sprecherin des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte, gibt es in der Caritas-Einrichtung mehrere Fälle bei Mitarbeitenden und bei Kindern. „Weitere Ermittlungen der Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt laufen“, heißt es. Die Schließung der Einrichtung liege in der Verantwortung des Einrichtungsträgers. „Wir hoffen, dass nichts mehr auftritt und wir am Montag, 14. Dezember, im Benehmen mit dem Gesundheitsamt wieder öffnen können“, sagt Monika Wolf, die Kindergartenbeauftragte der örtlichen Caritas.

Am vergangenen Montag habe sie erst eine Gruppe, am Freitag eine zweite und jetzt die gesamte Einrichtung schließen müssen. Stand Freitag seien drei Fachkräfte und vier Kinder positiv auf den Corona-Erreger getestet worden. Man habe alle Mitarbeitenden zum Test geschickt. Die Mehrzahl der Abstriche sei negativ ausgefallen, aber es lägen noch nicht alle Ergebnisse vor. „Wo es herkommt, weiß man nicht“, sagt Wolf und erklärt: „Wir legen großen Wert auf Hygienevorschriften und machen, was machbar ist.“

In beiden weiteren Caritas-Kitas, St. Joseph und St. Johannes, seien keine Fälle bekannt. „Bei uns ist auch nichts“, sagt Angelika Gelle als Leiterin des evangelischen Anne-Frank-Kindergartens. Aktuell befinde sich eine Kollegin lediglich vorsorglich in freiwilliger Quarantäne.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020