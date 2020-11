Einsturzgefährdetes Haus an der L 499 bei Helmbach

Neustadt.Der Polizei ist am frühen Dienstagmorgen ein einstürzendes Haus an der L 499 gemeldet worden. Von dem unbewohnten Anwesen im Elmsteiner Tal in Höhe Helmbach waren nach Auskunft der Beamten Teile des Mauerwerkes auf die Fahrbahn gefallen.

Auch während die Einsatzkräfte vor Ort waren, fielen weitere Bruchsteine der Fassade auf die Fahrbahn, sodass diese voll gesperrt werden musste. Die Polizei richtete ein bedarfsgerechte Umleitung ein.

