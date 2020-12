Elf weitere Corona-Tote im Landkreis

Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Dienstag elf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bekanntgeworden. Das teilte das Landratsamt am Dienstag in seiner täglichen Corona-Meldung mit. Demnach handelte es sich bei den Verstorbenen um sechs Frauen und fünf Männer. Von den Frauen starb eine im Alter zwischen 60 und 70 Jahren, zwei wurden 80 bis 90 Jahre alt, drei noch älter. Vier der verstorbenen Männer hatten ihr neuntes Lebensjahrzehnt erreicht, der fünfte lediglich sein siebtes.

Bald jeder 50. bisher betroffen

Gegenüber dem Vortag meldete der Kreis zudem 222 neu bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Statistik im März kletterte auf 10 052. Nach den aktuellen Zahlen des statistischen Landesamtes leben im Rhein-Neckar-Kreis 548 688 Menschen. Etwas weniger als zwei Prozent von ihnen haben sich demnach bisher nachweislich infiziert – also bald jeder 50. Einwohner.

Mit einer aktuellen Infektion noch in Quarantäne sind kreisweit 1526 Menschen, davon 104 in Weinheim, 29 in Edingen-Neckarhausen, 44 in Heddesheim, 40 in Hirschberg , 20 in Ladenburg und jeweils 27 in Ilvesheim sowie in Schriesheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag leicht auf knapp über 254 Fälle pro 100 000 Einwohner.

Info: Infos und Fallzahlen: www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus

