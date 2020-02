Endspurt für einen Publikumsrenner

Der Schriesheimer Mathaisemarkt – das ist nicht nur Feiern und Musik, sondern auch ein großes Sportereignis: Neben der Box-Matinée mit inoffiziellen Länderkämpfen (diesmal gegen Nordirland) steht dafür der Straßenlauf, der alljährlich mehr als 1000 Teilnehmer aus der gesamten Region vereinigt. In diesem Jahr am 7. März, und das schon zum 26. Mal.

„Unser Ziel war es, in unserer Heimatstadt eine große Laufveranstaltung zu etablieren“, erinnert Michael Stang, damals wie heute Organisator des Sport-Events, an den Beginn. Und das ist bis heute gelungen. Nicht zuletzt dank jener Differenzierung, die damals wie heute gilt: Für jede Altersklasse, für jeden Fitnessstand, besteht ein eigenes Angebot. Auch das Ambiente bietet etwas ganz Besonderes: durch die Altstadt.

Seit 2004 ist die Strecke sogar amtlich vermessen, jedes Ergebnis damit also „bestenlistenfähig“, wie die Fachleute sagen. Das sicherte dem Wettbewerb hochkarätige Teilnehmer wie einst Normann Stadler.

Profis und Amateure vereint

Auf der anderen Seite machen aber Paralleltermine in diesem Laufzirkus den Schriesheimern zu schaffen: „Diesmal ist am gleichen Tag eine Crossmeisterschaft“, berichtet Michael Stang: „Das wird uns vielleicht schon einige Teilnehmer kosten.“

Doch mit den Profis kam aber auch ein Zwiespalt: Sie fühlten sich unter den Amateuren eingeschränkt, manche von denen wiederum zeigten sich frustriert, immer wieder von Profis überholt zu werden. So gründeten die Veranstalter 2008 einen Elitelauf, die „Challenge“ – für Männer, die für die zehn Kilometer weniger als 36 und für Frauen, die dafür weniger als 42 Minuten brauchen: „Das war eine gute Lösung für beide Seiten“, so Stang.

Denn bei aller Professionalität liegt den Organisatoren der Breitensportgedanke am Herzen. Um diesen zu fördern, besteht eine enge Kooperation mit den Schulen; ganze Schulmannschaften machen jedes Jahr mit. „Besonders freut es mich, wenn ich bei Anmeldungen sehe, wie ganze Familien dabei sind.“

Familienstaffel neu im Programm

Und um diesen Breitensportgedanken noch weiter auszubauen, gibt es in diesem Jahr eine Innovation: die Familienstaffel, die als erste um 12.30 Uhr starten wird. Sie soll aus jeweils drei Teilnehmern bestehen, die zusammen mindestens 65 Jahre zählen müssen. Stang: „Das wird sich in wenigen Jahren etablieren.“

Logistisch erfolgte in den zurückliegenden 25 Jahren eine Revolution. Anfangs lief die Anmeldung per Post und Fax, heute ausschließlich online. Das erspart Papierkrieg, erfordert aber auf der anderen Seite immer mehr Flexibilität: „Das Gros der Anmeldungen kommt erst in der Woche vor dem Lauf“, weiß Stang: „So ab Mittwoch, dann sind es oft 100 Anmeldungen pro Tag.“ Hinzu kommt diesmal, dass erst am Montag die Faschingsferien enden.

Und noch etwas ist neu: Die Siegerehrung erfolgt nicht mehr im Zehntkeller, sondern im Freien, am Start/Ziel. „Das ist im vergangenen Jahr gut angekommen“, berichtet Stang: „Da gibt es mehr Zuschauer und damit die angemessene Kulisse, die die Teilnehmer verdienen.“

