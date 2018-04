„Entspannter als in Edingen“

Anzeige

Ein erster kurzer Halt in der Graf-von-Oberndorff-Straße. Beanstandet wurde der teils zu schmale Gehweg (obwohl Autos ordnungsgemäß parkten) und eine überstehende Hecke. Die Situation wurde jedoch nicht ganz so dramatisch gesehen, da nicht beidseitig geparkt wird. Weiter ging es „Am Schloßpark“ entlang.

Am Schloßpark in der Höhe des Eingangsbereiches des Friedhofes verweilte die Gruppe länger. Es wurden Meinungen ausgetauscht und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, da auch hier durch parkende Autos die Gehwege teilweise recht eng sind. Verstärkt wird die Situation bei Beerdigungen und durch rechtmäßig geparkte Autos auf der Gegenseite. „Das Aufzeichnen eines Parkstreifens auf dem Gehweg – dafür wäre die Straßenverkehrsbehörde zuständig – wird die Situation nicht wirklich entschärfen“, so Hans Göhrig. Einigkeit bei den Teilnehmern bestand darin, bei solchen Situationen ist gegenseitige Rücksichtnahme sowohl von Fußgängern, Rollstuhlfahrern und Autofahrern gefragt – bei „größerem“ Fehlverhalten im Einzelfall muss jedoch eingegriffen werden.

Dokumentiert wurden mehrere Stellen des Gehweges „Am Schloßpark“, die ausgebessert werden. Festgestellt wurde auch, die wenigsten Autofahrer halten sich an das vorgeschriebene Schritttempo in der Fichtenstraße. Bei einer Stolperfalle im Bereich der St. Andreas Kirche legten Kucs und Göhrig Hand an, um diese zu beseitigen, was jedoch nicht zufriedenstellend gelang. Die Kirchengemeinde wird daher über die Feststellung informiert. Notiert wurde u.a. auch ein größeres Schlagloch auf der Hauptstraße.

Problem für Rollstuhlfahrer

Angekommen am Schloss ließ die Gruppe eine zweite kleine Begehung (Schloßstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Speyerer Straße wieder zum Schloss) folgen. Auch hier gibt es Unebenheiten der Gehwege, die ausgebessert werden. Horst Göhrig ließ jedoch wissen, dass nicht alle Unebenheiten auf den Gehwegen beseitigt werden können.

Die Einmündung Friedrich-Ebert-Straße/Speyerer Straße stellt insbesondere für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Rollator eine erhöhte Gefahrenquelle dar, da die Straßenseite gewechselt werden muss. Der Gehweg endet auf einer Seite der Speyerer Straße. Die Verwaltung ist sich dessen bewusst und wird diesen Umstand mit der Straßenverkehrsbehörde besprechen.

