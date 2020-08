Entspannter Besuch im Freibad trotz Ferienzeit und Hitze

Es ist verwunderlich: Trotz Ferienzeit sowie amtlicher Hitzewarnung und mehr als 30 Grad Celsius, die das Thermometer aktuell schon anzeigt, gibt es vor den Freibädern in der Region noch freie Parkplätze. Auch vor den Kassen am Eingang der Bäder bilden sich keine Menschenschlangen. Es kommt auch kaum jemand. Und wer ein Blick in die Bäder wirft, der entdeckt dort viel Platz auf den Liegewiesen

