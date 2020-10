Erst bewölkt, dann sonniger Wochenbeginn

Südwest.Das Wetter in Baden-Württemberg wird zum Start in die neue Woche weitestgehend sonnig und trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, sollte es am Vormittag an vielen Orten noch neblig und bewölkt sein. Im Laufe des Tages kommt den Angaben zufolge dann allerdings immer öfter die Sonne hervor und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 14 Grad. Auch der Dienstag soll fast überall sonnig werden mit Temperaturen von bis zu 20 Grad.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020