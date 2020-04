Erstmals kein Anstieg

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis ist zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr angestiegen. Das geht aus der Statistik hervor, die das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag veröffentlicht hat. Danach liegt die Zahl der Kreisbewohner, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, wie bereits am Montag bei 855. Zugleich haben Genesenen um 18 auf 665 zugenommen. Nochinfizierte gibt es entsprechend weniger, und zwar jetzt noch 166.

Aus den Städten und Gemeinden der Region werden folgerichtig ebenfalls keine neuen Fälle gemeldet. In Edingen-Neckarhausen sind es 26, in Heddesheim 23, in Hirschberg 22. In der Stadt Schriesheim liegt die Zahl bei 19 Fällen, in Ladenburg bei 12 und in Ilvesheim bei 10. hj

