Erstmals mehr als 2000 Infizierte

Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis hat am Wochenende zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie die Marke von 2000 überschritten. Das geht aus dem Bericht des Landratsamtes hervor, den die Behörde am Montag vorgelegt hat. Danach gibt es im Landkreis inzwischen 2007 Einwohner, bei denen ein Test auf Covid 19 positiv war. Das sind 19 mehr als am Vortag und sogar 72 mehr als am Freitag. Die Zahl der aktiven Fälle (positiv getestet und deshalb derzeit in Quarantäne) liegt Stand Montag bei 211.

Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100 000 Einwohner, ist relativ stabil geblieben und liegt bei 29,6. Am Freitag hatte sie noch bei 31,4 gelegen. Als kritische Marke gilt hier die 35, deutlich schärfere Regeln werden ab 50 eingeführt, wie zuletzt in Mannheim aber auch im südhessischen Nachbarkreis Bergstraße. Für die Städte und Gemeinden meldet der Kreis folgende Fallzahlen (in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 66 (6)

Heddesheim: 55 (7)

Hirschberg: 28 (2)

Ilvesheim: 39 (9)

Ladenburg: 53 (4)

Schriesheim: 41 (4)

Weinheim: 217 (11)

