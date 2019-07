"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut"

Manfred Lautenschläger ist größter Aktionär von MLP. © dpa

Heidelberg/Schriesheim.Die gute Nachricht zuerst: „Es geht ihm gut“, sagt MLP-Sprecher Frank Heinemann. Die Operation am Sonntagabend sei sehr gut verlaufen. Gleichwohl sitzt der Schreck bei den Menschen im Umfeld des Unternehmers und Mäzens Manfred Lautenschläger noch tief. Der 80-jährige ist bei einer Radtour am Sonntag an der Bergstraße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt (wir berichteten kurz).

Bei dem Sturz hatte sich Lautenschläger Ellbogen, Hüfte und Oberschenkelhals gebrochen. Er kam mit dem Krankenwagen sofort in die Chirurgie des Uniklinikums Heidelberg. Von dort wurde er nach Schlierbach in die Orthopädie und Unfallchirchurgie des Uniklinikums verlegt und noch am Abend operiert. Er sei ansprechbar und es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, so der MLP-Sprecher.

Manfred Lautenschläger werde bei der Genesung von seiner guten Konstitution profitieren. Schließlich ist der Gründer des DAX-Unternehmens MLP sportlich und hat unter anderem jedes Jahr an der Wohltätigkeitsradtour seiner eigenen Stiftung teilgenommen.

Noch am Freitagnachmittag hatte Lautenschläger im Marstall-Café mitgejubelt, als die Ruperto Carola ein weiteres Mal als Exzellenz-Universität ausgezeichnet wurde. Am Sonntag stieg er dann aufs Rad. Start war wie immer am Racket-Center in Nußloch, dessen Inhaber Matthias Zimmermann die Benefiz-Rundfahrt mitorganisiert. „Das hat die Veranstaltung sehr getrübt“, sagt er am Montag.“Die ganz schlimmen Hügel haben wir eigentlich schon hinter uns gehabt“, berichtet Zimmermann, darunter zwei heftige Steigungen, die auch Lautenschläger problemlos gemeistert habe. Man sei eigentlich schon auf der Anfahrt zum Mühlenhof gewesen, wo den rund 350 Radlern ein herzlicher Empfang inklusive Verpflegung bereitet wurde. Das Therapie- und Freizeitzentrum, das wohnungslosen Menschen ein sinnvolles Leben mit der Natur ermöglicht, gehört der Manfred-Lautenschläger.Stiftung und wird von der evangelischen Stadtmission Heidelberg betrieben.

Es sei keineswegs ein spektakulärer Sturz über den Lenker gewesen, berichtet Zimmermann. Vielmehr habe es eine Berührung mit einem Mitfahrer gegeben. Inmitten einer Radlergruppe habe Lautenschläger dies nicht mehr ausbalancieren können und sei schließlich zu Boden gestürzt.

Die Sinsheimer Ärztin Christiane Serf habe sich sofort um den Verletzten gekümmert und alle notwendigen Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Auch kurz zuvor sei ein Radler gestürzt und sei genauso medizinisch versorgt worden.

Auf dem Mühlenhof wurden die Radler alle versorgt. Angesichts des Trubels sei das Fehlen Lautenschlägers erst gar nicht besonders aufgefallen. „Es hieß, er habe sich das Knie aufgeschlagen“, sagt der Einrichtungsleiter des Mühlenhof, Heinz Waegner. Da sei die Schwere der Verletzungen noch gar nicht bekannt gewesen. Später sei Lautenschläger von hier ins Uniklinikum transportiert worden, aber das habe er schon gar nicht mehr mitbekommen, so Waegner.

Freunde und Bekannte des Mäzens sind indessen zuversichtlich, dass Lautenschläger schnell wieder auf die Beine kommt. „Wenn‘s einer packt, dann er“, sagt Matthias Zimmermann optimistisch. „Wer ihn kennt, weiß, dass er schon bald wieder Pläne für‘s kommende Jahr macht“. Und vielleicht sei Manfred Lautenschläger ja schon bei derRadtour 2020 wieder mit dabei.