„Es wird klare Worte geben“

Anzeige

Aus allen Wolken gefallen

Am gravierendsten für einige: das Gefühl, dass der Ist-Zustand ihrer Häuser vor massiven Rammarbeiten nicht vollständig dokumentiert wurde, um mögliche Schäden nachzuweisen zu können. „Darum geht es mir vor allem“, betonte ein Mann. Der Korridor zur Dokumentation sei von der Bahn festgelegt und ein Gutachter beauftragt worden, so die Planer. „Es war aber niemand da“, sagten Anwohner aus Vogesen-, Pfalzburger, Zaberner und Lauterburger Straße übereinstimmend.

Projektleiter Sascha Martin-Albrecht gegenüber dem „MM“: „Wir müssen das Thema Beweissicherung noch mal aufarbeiten.“ Bislang hatten sich nur zwei Anwohner gemeldet. Es stellte sich heraus, dass etliche Anwohner die Vertreter beauftragter Firmen angesprochen hatten, wenn es Probleme oder Fragen gab. „Das war unser Fehler“, erkannte eine Frau. So fielen die Bahnplaner nun aber auch aus allen Wolken, als es um ein wesentlich stärkeres Lkw-Aufkommen als angenommen ging. „Nicht mehr als drei pro Woche sollten es sein“, so Prisslinger. „Das muss man fast lachen“, entgegnete ein Zuhörer. „Es waren schon mindestens 20 Betonlaster an einem Tag“, verdeutlichte eine Frau. Darauf Prisslinger: „Das ist nicht das, was wir von der Baufirma verlangen.“ Er versicherte, dass es bei der nächsten Baubesprechung „klare Worte geben“ werde. Es sei künftig jedoch unbedingt notwendig, sich bei allen Fragen und Problemen direkt an die Projektleitung zu wenden, hieß es.

Gleichzeitig kündigte Prisslinger für Mai 2019 zwei bis drei Wochen lang täglich von 10 bis 16 Uhr starken Lkw-Verkehr an. Anders ließen sich Abbruch- und Erdarbeiten zur Vorbereitung des südlichen Brückenbauwerks nicht umsetzen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.04.2018