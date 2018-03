Experte spricht über Kinderarbeit

Anzeige

„Ausbeuterische Kinderarbeit – nein danke!“ Dieser Aussage werden wohl die meisten von uns zustimmen, denn Kinderarbeit ist international verboten und damit möchte niemand etwas zu tun haben. Aber vielen ist nicht bewusst, dass auch wir immer wieder in Berührung mit Produkten kommen, bei deren Herstellung Kinder unter unwürdigsten Bedingungen beteiligt sind. Die Fairtrade-Gemeinden von Hirschberg, Schriesheim und Weinheim freuen sich sehr, dass sie einen ausgewiesenen Experten im Bereich der Kinderarbeit für eine Vortragslesung nach Hirschberg einladen konnten.

„Kleine Hände – großer Profit

Benjamin Pütter reiste über 80 Mal nach Indien und wurde Zeuge von ausbeuterischer Kinderarbeit in Steinbrüchen. Er hat Kinder getroffen, die schon im Alter von fünf Jahren unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen dort und in anderen Produktionsbereichen arbeiten. Über all seine Erfahrungen und seinen über 30 Jahre andauernden Kampf gegen die Ausbeutung von Kindern hat er ein Buch geschrieben: „Kleine Hände – großer Profit. Kinderarbeit – welches ungeahnte Leid sich in unserer Warenwelt verbirgt“. Pütter liest aus seinem Buch, zeigt Bilder und berichtet über seine Arbeit am Donnerstag, 22. März, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge in Leutershausen. Eintritt frei, Spenden sind willkommen. red