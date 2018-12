Facebooknutzer diskutieren über Verbot von Feuerwerkskörpern in Mannheimer Innenstadt

Mannheim.Um 0 Uhr wird in der Silvesternacht der Jahreswechsel auch in Mannheim mit vielen privaten Feuerwerken gefeiert. In einem Pro und Kontra hatten zwei Redakteure des "Mannheimer Morgen" vergangene Woche über Sinn und Unsinn eines Verbots von Feuerwerken in der Innenstadt diskutiert. Und auch die User auf unserer Facebookseite haben sich über die Frage "Soll Mannheim das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Innenstadt verbieten?" kontrovers ausgetauscht.

So ist die Böllerei in der Silvesternacht Claudia Schneider "schon lange ein Dorn im Auge". Zu gefährlich sei es und für Tiere "eine Qual". Nadine Frech will für das Geld, das sie in Raketen und Knallfrösche investieren könnte, "lieber schön essen gehen". Und Harald Schiller geht davon aus, dass Tiere bei einer Abstimmung für ein Verbot "mit JA stimmen" würden. Cornelia Fröhlich ist für ein generelles Verbot, "aber nicht nur in der Innenstadt sondern in ganz Mannheim".

Wolfgang Krist spricht sich dafür aus, die Verantwortung jedem einzelnen selbst zu überlassen. "Von der Reglementierungswut mancher Menschen" hält er, der nach eigenen Angaben seit Mai eine Katze besitzt und noch nicht weiß, wie diese auf Feuerwerkslärm reagiere, dagegen nichts: "Jeder sollte das für sich entscheiden." Auch Ralf Mager ist dieser Meinung. Für ein Verbot mit Einschränkungen ist hingegen Marcel Wurz. So könnten Feuerwerke seiner Meinung nach nur an zentralen Plätzen, zum Beispiel "rund um den Wasserturm", gezündet werden.

Und natürlich gibt auch die User, die sich gegen ein generelles Verbot aussprechen. So wie Günter Nowak, der "den Menschen den Spaß gönnen" will, "einmal im Jahr mit Böller und Raketen das neue Jahr zu begrüßen". Die Tiere werden es, "wenn ihr aufpasst, gut überstehen", ist er überzeugt. Auch Sara Strobel ist der Meinung, dass man das Feuerwerken "einmal im Jahr doch verkraften" könne. Und Alex Xander "kauft zwar keine Böller", ist jedoch gegen ein Verbot der Knallerei: "So ein Schwachsinn alles zu verbieten!!!"

Stefan Gäädt schlägt vor, den Verkauf von Silvesterfeuerwerken generell nur auf den 31. Dezember zu beschränken, und zwar "egal auf was für einen Tag dieser fällt". So könne verhindert werden, dass Raketen bereits in den Tagen vor Silvester gezündet werden.