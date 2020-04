Fähre wieder zurück

Die Neckarfähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg wird voraussichtlich am Mittwoch, 29. April, ihren Betrieb wieder aufnehmen. Das teilt Bürgermeister Simon Michler mit. Am Freitagnachmittag kehrte die schwimmende Brücke nach der turnusmäßigen Überprüfung auf der Werft zurück an die Anlegestelle in Neckarhausen. Am Montag soll noch die Fahrbahn neu gestrichen werden, wie Fährfrau Martina Kreuzer informiert.

Seit 5. April gehört die bislang von einer privaten Gemeinschaft betriebene Fähre der Kommune, die deshalb jetzt auch eine Gebühren- und Benutzungsordnung erlassen musste. Wegen der Corona-Pandemie erfolgte die Verabschiedung auf schriftlichem Weg. An den Preisen für die Überfahrten ändert sich vorerst nichts. „Der Fahrpreis für Einzelfahrscheine ist in Euro und bar zu entrichten“, heißt es in der Benutzungsordnung und weiter: „Das Fahrgeld ist nach Möglichkeit abgezählt bereitzuhalten. Das Fährpersonal ist nicht verpflichtet, Ein- und Zwei-Cent-Stücke im Betrag von mehr als zehn Cent, erheblich beschädigte Geldscheine und Münzen oder Geldscheine im Wert von mehr als 50 Euro anzunehmen.“

Kinder bis fünf Jahre fahren kostenlos mit, bis zwölf Jahre zahlen sie 30 Cent, mit Fahrrad 40 Cent. Erwachsene sind mit 50 Cent dabei, mit Fahrrad zahlen sie 60 Cent. Ein PKW kostet 1,50 Euro, mit Anhänger sind es 2,50 Euro. Der Tarif für Kombis oder Traktoren bis 2,5 Tonnen liegt bei 2,50 Euro.

Die Verwaltung plant nach Angaben von Bürgermeister Simon Michler bis September 2020 auch weitere Angebote, etwa Mehrfach- und Dauerkarten: „In den nächsten Monaten sollen zunächst Erfahrungswerte gesammelt werden.“ Auf Vorschlag der Linken soll in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen über Vergünstigungen für Inhaber des Landesfamilienpasses und für Senioren gesprochen werden. hje

