Fahrgast attackiert und verletzt zwei Zugbegleiter bei Ticket-Kontrolle

Hockenheim/Oftersheim.Zwei Zugbegleiter sind von einem 32-jährigen Fahrgast bei einer Ticket-Kontrolle attackiert und verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, war der Mann bereits am Mittwoch in einer Bahn zwischen Oftersheim und Hockenheim unterwegs, als er kontrolliert wurde. Nach ersten Ermittlungen forderte eine Zugbegleiterin den Mann auf, neben einem personalisierten Ticket ein Ausweisdokument vorzulegen. Dem kam der Beschuldigte nicht nach, stattdessen habe er versucht, im fahrenden Zug zu flüchten, heißt es in der Mitteilung weiter. Zwei weitere Zugbegleiter stoppten den Mann, woraufhin der Fahrgast die beiden angriff. Neben einem blutigen Kratzer im Gesicht seien ein herausgerissener Ohrring und eine blutende Bisswunde am Arm das Ergebnis der Auseinandersetzung. Die Zugbegleiter konnten ihren Dienst nicht fortsetzen und wurden ärztlich behandelt.

Die Bundespolizei nahm den Mann am Bahnhof in Oftersheim in Empfang und nahm ihn fest. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille. Die Überprüfung der Personalien zeigte, dass der Mann ein fremdes Zugticket nutzte und sich daher des Betruges strafbar machte. Durch seinen Angriff auf die Zugbegleiter kommt außerdem eine Anzeige wegen Körperverletzung auf ihn zu. Der Mann wurde noch vor Ort aus den Maßnahmen entlassen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.11.2020