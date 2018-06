Fahrgastschiff hängt an Eisenbahnbrücke fest

Anzeige

Ladenburg.Ein Fahrgastschiff mit 22 Menschen an Bord, darunter neun Passagieren, ist auf dem Neckar an der Ladenburger Eisenbahnbrücke havariert und hängt nun quer im Fluss an der Brücke fest. Wie das Polizeipräsidium Einsatz bestätigte, wurde dabei niemand verletzt. Die Wasserschutzpolizei ist auf dem Weg zum Unglücksort.

Wie der Kapitän des Schiffes Polizeibeamten vor Ort erläuterte, habe er zu spät erkannt, dass er mit seinem Schiff auf dem Hochwasser führenden Neckar nicht unter der Brücke hindurchkomme. Deshalb habe er sein Fahrgastschiff noch vor der Brücke wenden wollen. Dieses Manover sei aber offensichtlich missglückt, das Schiff durch die starke Strömung an die Brücke herangedrückt worden sei.

Es gibt noch keine Erkenntnisse über die Schäden am Schiff. Die Schifffahrt in diesem Bereich ist nach Angaben der Polizei gesperrt. Mitarbeiter der Bahn prüfen außerdem, ob die Eisenbahnbrücke beschädigt worden ist. (pj/bjz)