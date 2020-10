Fahrradfahrer kollidiert mit Straßenbahn – und flüchtet

Ludwigshafen.Nach einer Kollision mit einer Straßenbahn ist die Polizei auf der Suche nach einem Fahrradfahrer. Wie diese in einer Meldung mitteilt, sei der Mann geflüchtet, nachdem er am Donnerstagabend in der Mannheimer Straße an der Kreuzung zur Sternstraße mit einer Straßenbahn kollidierte.

Der Fahrradfahrer habe eine rote Ampel missachtet woraufhin die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn nicht mehr bremsen konnte. Straßenbahn und Radfahrer kollidierten. Eine Ersthelferin vor Ort habe direkt Hilfe geleistet. Der Mann sei jedoch kurz darauf aufgestanden und geflüchtet.

Die Polizei sucht nun den Fahrradfahrer, der wie folgt beschrieben wird: schwarze Haare, ungefähr 1,80 Meter groß und im geschätzten Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621 963 – 2403 entgegen.

