Fahrt mit Oldtimer

In dem Film „Le Mans 66 – gegen jede Chance“ geht es um Henry Ford II, der das Familiengeschäft seines Großvaters Anfang der 1960er Jahre übernommen hat. Um amerikanische Autos in Europa zu etablieren, überarbeitet er das Firmenkonzept mithilfe des jungen Visionärs Lee Iacocca und des ehemaligen Rennchampions und Ingenieurs Carroll Shelby. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Gesetze der Physik und ihre eigenen inneren Dämonen, um einen revolutionären Sportwagen für die Ford Motor Company zu bauen.

Zusammen kreieren sie den Ford GT40, der Ferrari 1966 beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans schlagen soll, was bis dahin keinem amerikanischen Modell gelungen war. (USA 2019; Regie: James Mangold; Darsteller: Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe; FSK: ab zwölf Jahre). Dieser Abend findet in Zusammenarbeit mit dem Oldtimer-Club Leutershausen statt. Im Beiprogramm zum Film gibt es eine Verlosung; der erste Preis ist eine Tagesausfahrt im Oldtimer für zwei Personen. Außerdem werden ausgesuchte Getränke im 60er-Jahre-Look angeboten.

Reservierungen möglich

Der Kinoabend findet am Freitag, 28. Februar, um 20.15 Uhr im Olympia-Kino in Leutershausen, Hölderlinstraße 2, statt. Karten gibt es an der Kinokasse. Reservierungen sind über www.olympia-leutershausen.de oder per E-Mail an die Adresse kino@olympia-leutershausen.de möglich. wn

