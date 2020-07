Fallzahlen weiter stabil

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis bleibt stabil. Das zeigt die neueste Statistik des Landratsamtes. Demnach waren am Freitag 982 Fälle bekannt, genau so viele wie am Donnerstag. Allerdings wurden zwei Genesene mehr gemeldet. Daraus ergibt sich, dass aktuell nur noch sechs Menschen im Rhein-Neckar-Kreis das Virus in sich tragen. Am oder mit dem Virus gestorben sind 40 Personen, ein seit mehr als drei Wochen unveränderter Wert.

Auch in Heidelberg, wo das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises ebenfalls zuständig ist, wurden keine neuen Fälle gemeldet. Dort sind aktuell noch vier Menschen infiziert, insgesamt sind 326 Fälle bekannt. Mit Fragen rund um das Coronavirus können sich Bürger an die Hotline beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 06221/522 18 81 in der Zeit von 8 bis 16 Uhr zu erreichen – allerdings nur an Werktagen. tge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020