Falsche Mitarbeiter des Jugendamts in der Region unterwegs

Bei zwei weiteren Fällen, die sich in den letzten beiden Wochen ereigneten, sollen in Schönau und in Nußloch ebenfalls falsche Mitarbeiter des Jugendamts des Rhein-Neckar-Kreises aufgetreten sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich in Schönau zwei Männer Zutritt zu einer Wohnung, nachdem sie einen vermutlich gefälschten Dienstausweis vorgezeigten. Zu dem Fall in Nußloch würden noch keine detaillierten Informationen vorliegen, erklärte die Behörde. Gestohlen wurde in allen drei Fällen nichts. Eine Anzeige wegen Trickbetrugs läge nur im ersten Fall in Mühlhausen-Rettigheim vor.

Das Motiv der Täter ist bislang unklar, heißt es weiter. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass sie die Wohnungen, die dort lebenden Personen und deren persönliche Verhältnisse gezielt ausspionieren wollten.

Es komme zwar vor, dass Hausbesuche vom Kreisjugendamt vorher nicht angekündigt werden. Vor dem Zutritt sollten die Familien sich deshalb einen behördlichen Dienstausweis zeigen lassen. Gezielte Fragen könnten überdies helfen, herauszufinden, ob es sich tatsächlich um Behördenmitarbeiter handele. Bei Zweifeln sollten die zuständige Polizeidienststelle oder der Notruf 110 kontaktiert werden.