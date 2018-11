Falsche Polizeibeamte festgenommen - Zwei 21-Jährige in Haft

Allein zwischen April und Juli 2018 sollen sie mit mehreren Komplizen in der Region dutzende Bürger als sogenannte "Falsche Polizisten" um mehr als 100.000 Euro gebracht haben - nun sitzen zwei 21-Jährige in Haft. Wie die Beamten mitteilten, gehörten die beiden mutmaßlichen Betrüger einer kriminellen Gruppierung an, die aus der Türkei heraus agiert und es dabei überwiegend aud ältere, weibliche Opfer abgesehen hat.

Demnach wurden Frauen mit gefälschten Telefonanschlussnummern angeblich von der örtlichen Polizeidienststelle angerufen. Den Opfern wurde vorgegeben, dass es aufgrund eines geplanten Einbruchs erforderlich sei, Bargeld und Schmuck bis zur Festnahme der Täter vorübergehend der Polizei zu überlassen. Im Vertrauen darauf, mit der echten Polizei zu tun zu haben, wurden Bargeld, EC-Karten samt PIN-Nummern und Schmuck an entsprechende Abholer übergeben. Nachgewiesen wurde die Betrugsmasche, die als sogenanntes "Spoofing" bekannt ist, in Weinheim, Heidelberg, Eschelbronn, Zuzenhausen, Plankstadt, Worms, Lampertheim, Haßloch, Pfungstadt, Birkenau sowie vielen weiteren Orten im Rhein-Neckar-Kreis und darüber hinaus.

Bei den beiden festgenommenen 21-Jährigen, einem Mann und einer Frau, soll es sich um die Abholer der jeweiligen Beute handeln. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen den Mann wurde mittlerweile Anklage vor der Heidelberger Jugendkammer erhoben, gegen die Frau dauern die Ermittlungen noch an. (pol/mer)