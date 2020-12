Falsche Wasserwerker unterwegs – Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Ein Mann hat am gestrigen Donnerstag gegen 11 Uhr bei einem älteren Ehepaar in der Ludwigshafener Neuwiesenstraße geklingelt. Er gab sich als Wasserwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zu dem Haus, teilte die Polizei mit. Während der Trickbetrüger im Haus das Wasser abstellen wollte, verschaffte sich ein Komplize Zutritt zum Haus. Dieser wurde jedoch von dem Ehepaar entdeckt – der Täter flüchtete. Auch der falsche Wasserwerker verließ daraufhin das Haus. Die Trickdiebe konnten ein Handy entwenden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter (falscher Wasserwerker): männlich, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, kräftige Statur, bekleidet mit dunkler Mütze, dunklem Anorak, dunkler Arbeitshose und hatte ein Kärtchen mit der Aufschrift Notdienst um den Hals. 2. Täter (der unbemerkt ins Haus kam): Hier ist lediglich bekannt, dass er dunkel bekleidet gewesen sein soll.

Wer hat in der Neuwiesenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020