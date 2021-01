Familienstreit in Hockenheim endet tödlich

Rhein-Neckar.Bei einem Familienstreit in Hockenheim ist am Freitagabend ein 59 Jahre alter Mann getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 35-Jähriger festgenommen. Der Verdächtige sei noch am Tatort angetroffen worden und stark alkoholisiert gewesen. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021