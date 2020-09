Fasnacht erst im Frühjahr?

Die Fasnachtsfeiern der anstehenden Kampagne 2020/2021 fallen zum großen Teil der Corona-Pandemie zum Opfer. Nur im kleineren Rahmen wird die närrische Tradition gewahrt – so viel steht nach der Sitzung der Narren am unteren Neckar fürs Erste fest.

Beim „InZabSchlabbKuKä“-Treffen erörterten die Vertreter der Karnevalvereine ihre Pläne zur Kampagneneröffnung im November. Wie Marius Ebert, Präsident der Kummetstolle in Neckarhausen, dem „MM“ berichtet planen die Insulana aus Ilvesheim, die Zabbe aus Seckenheim und die Schlabbdewel aus Friedrichsfeld jeweils am Samstag, 14. November, eine Veranstaltung mit geladenen Gästen. Die Kälble in Edingen eröffnen die Kampagne bereits am Samstag, 7. November, ebenfalls mit einer internen Veranstaltung.

Eine Saalfastnacht werde es weder beim KV Insulana, bei den Zabbe noch bei den Schlabbdewel geben. Die Edinger Kälble wollen darüber im Januar entscheiden, die Neckarhäuser Kummetstolle warten ebenfalls noch ab. Nachgedacht werde über ein gemeinsames Konzept für eine Veranstaltung der Vereine – „ein Fasnachtsevent, das eventuell sogar in den Monaten April, Mai oder Juni stattfinden könnte“. Alle Möglichkeiten würden geprüft.

Bloß kein „Super-Spreader-Event“

„Das Bestreben ist groß, das Brauchtum und das damit verbundene Ehrenamt weiter aufrecht zu erhalten“, versichert Ebert. Letztlich seien sich aber alle Beteiligten ihrer Verantwortung bewusst. „Hygienekonzepte darf und will man nicht außer acht lassen“, und natürlich wolle niemand riskieren, „ein Super-Spreader-Event“ für das Virus zu veranstalten. Mögliche Veranstaltungen ginge man daher „mit gesundem Menschenverstand an und in enger Absprache mit den Gemeinden und Behörden“. red/agö

