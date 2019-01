Fast 400 Tänzer zu Gast

Friedrichsfeld.16 Karnevalsvereine aus der ganzen Region waren gestern zu Gast beim ersten Gardeball der Schlabbdewel in der Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld. Fast 400 Aktive, von den Allerkleinsten bis zu den Erwachsenen, zeigten dabei insgesamt 80 Tänze in 17 verschiedenen Kategorien. Für die Besten der Klassen gab es Pokale und Urkunden. Nach dem Erfolg der Premiere denken die Fasnachter aus Friedrichsfeld über eine Neuauflage nach (über die Veranstaltung werden wir noch ausführlich berichten). -ion

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.01.2019