Feldhamster wichtiger als Menschen?

Die Informationsveranstaltung zum Projekt L 597 (neu) am 15. Februar in Ladenburg war für mich interessant, informativ und in vielen Punkten auch überzeugend. Aber die geplante Anbindung der Ilvesheimer Straße an die L 597 (neu) in derzeit geplanter Form kann ich nicht gutheißen. Sie betrifft mich nicht, aber die in unmittelbarer Nähe des Hauses 48 (Ilvesheimer Straße) vorgesehene Streckenführung macht mich betroffen. Die Bewohnerin dieses Hauses hatte bei der Informationsveranstaltung geklagt, die Strecke würde praktisch an ihrem Wohnzimmer verlaufen.

Ich kann die Argumentation gut nachvollziehen, dass das Regierungspräsidium sich an gesetzliche Vorgaben halten muss. Es ist selbstverständlich, dass dabei auch dem Naturschutz eine erhebliche Bedeutung beigemessen wird. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie spielt darin eine große Rolle. Beim Projekt L 597 (neu) hatte das RP aufgezeigt, welche Maßnahmen zum Schutz des Lebensraumes der Feldhamster geplant wurden.

Es stimmt mich sehr nachdenklich, dass den Feldhamstern offensichtlich ein höheres Schutzbedürfnis zuerkannt wird als den Menschen. Fehlt uns etwa eine entsprechende Lobby? Ich sehe hier nur eine gewisse Schieflage, die das Regierungspräsidium Karlsruhe nicht zu verantworten hat. Aber die Politik sollte unbedingt darüber nachdenken! Bei auftretenden Problemen gibt es häufig auch Problemlösungen, die nicht immer erkennbar sein müssen. Die Planungen sehen derzeit vor, dass die Auffahrt von der Ilvesheimer Straße zur L 597 (neu) östlich der neuen Trasse verläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Verlegung der Auffahrt auf die westliche Trassenseite zu einer spürbaren Entlastung für die Bewohner des Hauses 48 führen müsste. Die Auffahrt würde dabei über die jetzige landwirtschaftliche Fläche zwischen Trasse und dem ehemaligen Benckiser-Gelände verlaufen. Mit etwas gutem Willen und möglicherweise etwas reduziertem Kurvenradius sollte eine „wohnzimmerferne“ Trassenführung realisiert werden können.