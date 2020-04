Feldkreuz erinnert an Josef Veit

Zugegeben, das war ganz schön knifflig. In der Ausgabe von gestern haben wir unser Rätselei in Neckarhausen versteckt. Findige Leser sind trotzdem auf die Lösung gekommen. Vielleicht hat ihnen der Tipp mit der Verbindung zur Binnenschifffahrt (Am Anker) dabei geholfen, vielleicht aber auch der Hinweis auf das Gewann, das den Namen Kirchhofpfad trägt, also auf die letzte Ruhestätte von Verstorbenen hinweist. Auch der Friedhof befindet sich ganz in der Nähe. Das markante Feldzeichen, nach dem wir gefragt haben, ist ein Kreuz aus Sandstein.

Passanten lesen auf dem Sockel die Inschrift in Großbuchstaben, die auf den Karfreitag und auf Ostern hinweist: „Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Auferstehung.“ Dazu die Jahreszahl 1989 und ein „Gott vergelte allen Spendern.“

Ein Dankeschön zum Abschied

Wer hierfür gespendet hat, das weiß Gerhard Hund, der frühere Gemeinderat. „Das war vor allem der Geistliche Rat, Pfarrer Josef Veit.“ Viele ältere Katholiken kennen den sympathischen Priester noch, der 35 Jahre lang als Seelsorger in Neckarhausen tätig war. Als er 1989 verabschiedet wurde, bedankte er sich mit diesem Wegkreuz. Ein kleines Stück Acker dafür erwarb er laut Hund von einer Frau.

„Veit war ein Original, ein Pfarrer alter Schule“, erinnert sich Hund. Auch das Archiv des „MM“ hat jede Menge Informationen über Veit zu bieten. Geboren am 6. Januar 1916 in Huttenheim im Kreis Bruchsal, legte er 1936 in Rastatt sein Abitur ab, wurde dann sofort zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Sein Studium der Philosophie und Theologie wurde 1940 erneut unterbrochen, als er zur Wehrmacht musste. An der Westfront geriet er 1944 in amerikanische Gefangenschaft, setzte nach seiner Entlassung im Dezember 1946 sein Studium fort und wurde am 6. Juli 1947 zum Priester geweiht. 1954 übernahm er die vakante Pfarrei in Neckarhausen.

Fast 35 Jahre Pfarrer im Ort

„Das segensreiche Wirken von Geistlichem Rat Pfarrer Josef Veit in der Pfarrei St. Andreas Neckarhausen und darüber hinaus in der ganzen Gemeinde verdient Anerkennung, Respekt und Dank“, heißt es in einer Würdigung des Pfarrgemeinderates vom Mai 1989. In seiner fast 35-jährigen Tätigkeit als Ortspfarrer hat Veit auch auf dem baulichen Sektor vieles geleistet.

An erster Stelle ist hier der Bau der Kirche St. Andreas (1958 bis 1960) zu nennen. Im November 1958 erfolgte der erste Spatenstich, die Grundsteinlegung nahm Monsignore Dekan Alfons Beil am 19. Juli 1959 vor, am 4. September 1960 – also vor bald 60 Jahren – konsekrierte Bischof von Tsingtau, Augustin Olbert, die neue Kirche, die wie die alte dem heiligen Apostel Paulus geweiht wurde.

Die Glockenweihe folgte im Juni 1965, das neue Pfarrhaus bezog Veit am 15. Juni 1966. Am 10. Dezember 1967 wurde die neue Mönch-Orgel mit einem „großartigen Konzert“ ihrer Bestimmung übergeben. Der alte Kirchturm wurde 1971 „gerüstlos“ renoviert, wie der Pfarrgemeinderat betont. 1974 begann der Bau des Jugendheims, am 13. April 1975 wurde es geweiht. 1985/86 erfolgten die Modernisierung und der Neubau des Kindergartens. Ein segensreiches Wirken, das 1986 mit der Ernennung zum Geistlichen Rat gewürdigt wird.

Als Josef Veit im Juni 1989 nach fast 35 Jahren in Neckarhausen in den Ruhestand verabschiedet wurde, war nicht nur die Kirche im Gottesdienst am Sonntag voll, sondern auch der Gemeindesaal St. Michael. Vier Stunden dauerte die Dankesfeier.

Veit war, so schreibt es der „MM“ später, „ein großartiger Priester und hochgeschätzter Seelsorger. Eine Spende für das Feldkreuz, das sich Veit schon lange gewünscht hatte, überreichte unter anderem Bürgermeister Werner Herold. Veit ging nicht, ohne seinen Gläubigen eine liebevolle Mahnung mit auf den Weg zu geben: „Sagt jetzt nicht: Der Veit ist fort und jetzt ist Sense...“ Am 26. Januar 2001 verstarb Veit im Alter von 85 Jahren.

