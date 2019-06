Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni. steigt das Seckenheimer Straßenfest. Rund 25 Gruppierungen sorgen gemeinsam für ein abwechslungsreiches 42. Seckenheimer Fest in den Gassen, Scheunen und Domizilen, vom Rathaus bis zum Sommerdamm.

Die Festmeile öffnet am Samstag um 14 Uhr, um 15 Uhr geht das Programm an der Festbühne los. Am Abend spielt die Party-Band „Double Trouble“. Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst weiter, gefolgt von Musik und Tanz ab 13 Uhr auf der Festbühne. Unter dem Motto „Guud schlemme uff da Gass“ gbt es an beiden Tagen ein reichhaltiges, familiengerechtes Speisen- und Getränkeangebot. hat

